Продвижение проекта до 1 позиции в поисковиках

Необходимо настроить: Яндекс.Вебмастер Янедкс Метрику Google Analytics webmasters Гугл настроен.
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Имеется проект с нулевым трафиком.
Цель получить хороший трафик.
Попасть на 1 позицию на google, yandex, rambler
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