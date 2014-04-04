Продвижение проекта до 1 позиции в поисковиках

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Имеется проект с нулевым трафиком.

Цель получить хороший трафик.

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10 лет назад
aTkar
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$1000
15 дней
Команда грамотных специалистов, месяц занимались продвижением, но увы пришлось прервать сотрудничество, проект был не готов для продвижения
Хороший заказчик , рекомендую!