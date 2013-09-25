Нужен аналитик (интернет-маркетолог)

Мы разрабатываем сайты и лендинги, делаем продвижение и контекстную рекламу.

Люди платят нам только за результат:

1. за Лиды

2. за посетителей

3. за средний процент конверсии на сайте

Естественно при такой работе есть риски, чтобы не было рисков - каждый раз нужно рассчитывать себестоимость, вначале составить семантическое ядро, потом уже рассчитать бюджет Рекламной компании в Директ, Гугл Адвордс а иногда и по внешней оптимизации, в итоге мы должны получить ваши расчеты и стоимость:

1 Одного лида

2 Одного посетителя

Нам нужен веб-Аналитик, который мог бы рассчитывать себестоимость лида и посетителя к сайтам различной тематики.

Так же Аналитик участвует в написании ТЗ дизайнеру.

Второй момент - Анлатитик должен делать АВ-тест или сплит-тестирование.

Интересует:

1.Сколько вы бы хотели получать за составление Списка запросов и расчет необходимых вложений на один сайт?

2.Сколько будет стоить услуга по написанию ТЗ дизайнеру?

3.Сколько будет стоимость сплит-тестирования одного сайта?

Жду заявок, в заявке укажите Вашу стоимость и скайп для связи!