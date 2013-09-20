Создание кампании для яндекс директ - прихожие

Необходимо создать рекламную компанию для проекта mebell.ru, раздел http://www.mebell.ru/prixojie

Мне нужен готовый файл (http://direct.yandex.ru/help/?id=1111746) для заливки компании в Директ.

Реклама только на этот раздел. Товары и производители из этого раздела не должны рекламироваться.

Сами собираете фразы по которым будут показываться объявления.

Составляете заголовки и тексты объявлений.

Цены не проставляете.

Если понравится как составили компанию, будем работать дальше со следующими разделами.

В предложении указывайте вашу цену.