Подготовка рекламной компании

Необходимо произвести подготовительные работы для запуска рекламной компании нового сайта на Apple тиматику.

Для этого нужно подготовить и составить список уже работающих блогов и сайтов как-то связанных с Apple тематикой (iphone и / или ipad) на которых можно разместить рекламу или обзор.

так же нужно будет написать несколько обзоров ресурса.

жду ваши предложения.