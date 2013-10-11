Составление кампаний Яндекс Директ

От работы с Екатериной получил только положительные эмоции. Делает всё быстро и четко, принимает все пожелания. К работе подходит с большой ответственностью, всегда на связи в рабочее время + связывается с Вами первой, если это необходимо (не пускает работу на самотек пока заказчик сам не напишет). На все вопросы отвечает спокойно и понятно. Всем советую и сам буду обращаться.