Составление кампаний Яндекс Директ

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок162 просмотра
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Интернет-магазин пневматики и страйкбола. Нужно составить компанию пневматики для спецразмещения и гарантии.

10 лет назад
pnevmatics
Иван 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
profi_kontext
Екатерина 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$80
2 дня
От работы с Екатериной получил только положительные эмоции. Делает всё быстро и четко, принимает все пожелания. К работе подходит с большой ответственностью, всегда на связи в рабочее время + связывается с Вами первой, если это необходимо (не пускает работу на самотек пока заказчик сам не напишет). На все вопросы отвечает спокойно и понятно. Всем советую и сам буду обращаться.
Иван, очень приятный заказчик! Своевременно отвечал на все необходимые вопросы , при настройке рекламной кампании. Изначально поставил четкое ТЗ. В силу специфики его тематики, с пониманием относился к модерации объявлений Яндексом. С оплатой, также, проблем не было. От сотрудничества - только положительные эмоции! Рекомендую!
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