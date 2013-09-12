Создание и сопровождение рекламной компании на ЯД

Предложение только для тех у кого есть реальный опыт повышения конверсии и создания трафика от 1000 чел в день. Для одностраничных сайтов надо настроить Яндекс.директ и Гоогл, потом собирать и анализировать статистика, анализировать разные варианты дизайна, кнопок, форм, текстов и оставлять лучшие. Работа не разовая, а постоянная.

Жду ваших предложений и примеров из вашего опыта.