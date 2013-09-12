Ищу опытного веб-мастера 1)продвижение сайта 2) гугл – реклама Тема: питомник кошек A1Sphynx.com English Цель — более 100 целевых посетителей в день. Опыт продвижения сайтов в Google.UK приветствуется. НЕ пишите набор общих фраз . Ваши предложения, пожалуйста, ПОСЛЕ просмотра моего ...
Создание и сопровождение рекламной компании на ЯД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложение только для тех у кого есть реальный опыт повышения конверсии и создания трафика от 1000 чел в день. Для одностраничных сайтов надо настроить Яндекс.директ и Гоогл, потом собирать и анализировать статистика, анализировать разные варианты дизайна, кнопок, форм, текстов и оставлять лучшие. Работа не разовая, а постоянная.
Жду ваших предложений и примеров из вашего опыта.
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