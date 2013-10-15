English 1)продвижение сайта 2) гугл – реклама

Контекстная рекламаЗавершен8 заявок281 просмотр
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Ищу опытного веб-мастера

1)продвижение сайта

2) гугл – реклама

Тема: питомник кошек A1Sphynx.com

English

Цель — более 100 целевых посетителей в день.

Опыт продвижения сайтов в Google.UK приветствуется.

НЕ пишите набор общих фраз .

Ваши предложения, пожалуйста, ПОСЛЕ просмотра моего сайта

10 лет назад
Athyna
Тамара 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
$250
5 дней
Профессионализм. "Влюбленность" в свое дело. Ум. Знания. Ответственность. Соблюдение сроков. Желание все сделать на 200%. Трудолюбие. Креатив. Аналитик, которого поискать нужно. Готовность на полное удовлетворение клиента (выполняет неизмеримо больше и лучше , чем договаривались и ожидалось; подсказывет варианты и возможности, ищет пути улучшения и "обогащения" первоначального ТЗ не повышая свою оплату). Прекрасное знание английского. Учитывает финансовые возможности клиента. Экономит бюджет и при этом результат намного лучше, чем прогнозировалось. Способность строить надежные и долгосрочные деловые отношения. Корректность. Честность. Четкость. Деликатность. Поддержка. И при этом просто милая умная молодая женщина с необидным чувством юмора.
Отличный заказчик - чёткая постановка задачи, оплата в срок, приятно общаться в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
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