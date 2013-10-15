English 1)продвижение сайта 2) гугл – реклама

Профессионализм. "Влюбленность" в свое дело. Ум. Знания. Ответственность. Соблюдение сроков. Желание все сделать на 200%. Трудолюбие. Креатив. Аналитик, которого поискать нужно. Готовность на полное удовлетворение клиента (выполняет неизмеримо больше и лучше , чем договаривались и ожидалось; подсказывет варианты и возможности, ищет пути улучшения и "обогащения" первоначального ТЗ не повышая свою оплату). Прекрасное знание английского. Учитывает финансовые возможности клиента. Экономит бюджет и при этом результат намного лучше, чем прогнозировалось. Способность строить надежные и долгосрочные деловые отношения. Корректность. Честность. Четкость. Деликатность. Поддержка. И при этом просто милая умная молодая женщина с необидным чувством юмора.