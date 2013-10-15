English 1)продвижение сайта 2) гугл – реклама

Тематика сайта — скутера сегвей, продажа. Продвижение контактной информации продавца и ссылки на сайт в блогах, тематических порталах, форумах, социальных сетях и на досках объявлений. Размещение рекламных текстов на различных досках объявлений и в каталогах. Рекламные тексты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного веб-мастера
1)продвижение сайта
2) гугл – реклама
Тема: питомник кошек A1Sphynx.com
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Цель — более 100 целевых посетителей в день.
Опыт продвижения сайтов в Google.UK приветствуется.
НЕ пишите набор общих фраз .
Ваши предложения, пожалуйста, ПОСЛЕ просмотра моего сайта
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