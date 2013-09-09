Яндекс Директ

Увеличить количество объявлений в яндекс директе в существующих компаниях плюс расширить количество компаний(а соответственно и объявлений) смежными и близкими ключевиками. Задача охватить максимум клиентуры из направления.Проверить что бы небыло повторений из существующих компаний

Писать стоимость и сроки (за 1 объявление или пакет объявлений).

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