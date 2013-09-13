Специалист по контекстной рекламе

Ищем сотрудника в отдел контекстной рекламы.

Что можем предложить:

интересная работа в профильном агентстве, много кампаний на ведение и аналитику, в основном директ, немного адвордс.

Удаленная работа на полный день. Нужна возможность общаться по скайпу голосом.

Нужны:

ответственность, адекватность в коммуникациях, хороший русский, аккуратность, навыки работы с контексткой

В обязанности будет входить:

- прогнозирование бюджета рекламной кампании клиента,

- настройка рекламной кампании, согласно прогнозу (создание объявлений, ключевых фраз и т.д.),

- ведение кампании (ежедневный мониторинг ведущейся кампании с возможными корректировками),

- анализ кампании,

- аудит рекламных кампаний.