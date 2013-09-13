Специалист по контекстной рекламе

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Ищем сотрудника в отдел контекстной рекламы.

Что можем предложить:

интересная работа в профильном агентстве, много кампаний на ведение и аналитику, в основном директ, немного адвордс.

Удаленная работа на полный день. Нужна возможность общаться по скайпу голосом.

Нужны:

ответственность, адекватность в коммуникациях, хороший русский, аккуратность, навыки работы с контексткой

В обязанности будет входить:

- прогнозирование бюджета рекламной кампании клиента,

- настройка рекламной кампании, согласно прогнозу (создание объявлений, ключевых фраз и т.д.),

- ведение кампании (ежедневный мониторинг ведущейся кампании с возможными корректировками),

- анализ кампании,

- аудит рекламных кампаний.

10 лет назад
arteos63
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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