Специалист по контекстной рекламе

Увеличить количество объявлений в яндекс директе в существующих компаниях плюс расширить количество компаний(а соответственно и объявлений) смежными и близкими ключевиками. Задача охватить максимум клиентуры из направления.Проверить что бы небыло повторений из существующих компаний Писать стоимость и ...