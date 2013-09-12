Разработать рекламную кампанию ЯД

Требуется проверить ключи, сделать их анализ, может быть потребуется их доработать.

Какой может быть ctr? Какого ctr вы добивались? Делаете ли вы текстовые объявления для Яндекс директа? Сайт наш http://president-school.ru/ Таблицу с ключами скину по запросу. Сообщите стоимость Ваших работ и сроки.