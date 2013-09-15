Создание страниц Lead Generation

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Бюджет по договоренности

Создание страниц Lead Generation

Добрый день!

Есть обычная бизнес-задача. У компании, занимающейся климатической техникой есть сайт. Сайт рекламируется, но нужно повысить конверсию по отдельным услугам и товарам. Для этого предполагается создавать продающие одностраничники и конвертировать визиты в интересы или заказы.

Ищу партнера или партнеров, кому будет интересно длительное сотрудничество и работа на результат. Интересует только ответственный подход, а это в данном случае означает (не сочтите меня слишком привередливым), что продающая страница действительно производит конверсию, и статистика это однозначно подтверждает.

Всех, кому знаком деловой подход, и это условие представляется нормальным, прошу написать о своем понимании такого сотрудничества и своих возможностях. Таланты в сфере интернет-рекламы также интересуют и приветствуются.

Спасибо. Всем удачи!

10 лет назад
putivetra
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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