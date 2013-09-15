Перенос рекламных кампаний

Бюджет по договоренности Создание страниц Lead Generation Добрый день! Есть обычная бизнес-задача. У компании, занимающейся климатической техникой есть сайт. Сайт рекламируется, но нужно повысить конверсию по отдельным услугам и товарам. Для этого предполагается создавать продающие одностраничники и ...
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Требуется перенести готовые рекламные компании с изменением города (поменять таргетинг, ключевики с использованием города). Всего требуется перенос 3 компаний в адвордсе и 3 в директе на другие сайты с оставлением всех ключевиков. В заявке указать цену за перенос желательно. Возможна оптимизация компаний за отдельную плату
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