Анализ спорт-клубов

$70
Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок224 просмотра
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Только для тех, кто из Спб (или может снять данные по Спб).

Работа будет состоять из 2х этапов:

I этап:

1. Собрать список всех спортивных клубов на ЮЗ Санкт-Петербурга. (Название заведения, район, адрес, сайт).

2. Для 40-50 поисковых запросов зафиксировать позиции топ Яндекса СПб для выбранных из п.1 сайтов (до 30 сайтов).

3. Для 40-50 ПЗ зафиксировать из контекстной рекламы для СПб: объявление, сайт, место показа.

II этап:

1. По 8-10 критериям собрать данные для выбранных 15 клубов (из п.1).

Данные в xls (word).

Срок: 2-3 дня.

Поэтапная оплата: I этап - 60%, II этап - 40%.

10 лет назад
1201
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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