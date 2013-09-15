Анализ спорт-клубов

Только для тех, кто из Спб (или может снять данные по Спб).

Работа будет состоять из 2х этапов:

I этап:

1. Собрать список всех спортивных клубов на ЮЗ Санкт-Петербурга. (Название заведения, район, адрес, сайт).

2. Для 40-50 поисковых запросов зафиксировать позиции топ Яндекса СПб для выбранных из п.1 сайтов (до 30 сайтов).

3. Для 40-50 ПЗ зафиксировать из контекстной рекламы для СПб: объявление, сайт, место показа.

II этап:

1. По 8-10 критериям собрать данные для выбранных 15 клубов (из п.1).

Данные в xls (word).

Срок: 2-3 дня.

Поэтапная оплата: I этап - 60%, II этап - 40%.