Анализ спорт-клубов

Наша компания занимается интернет-тренингами и в данный момент выходит на рынок живых тренингов в Киеве в нише: - интернет-маркетинг для малого бизнеса; - запуск своих интернет-проектов под монетизацию; - личная эффективность, личностное развитие; Нам очень нужен толковый специалист контекстной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для тех, кто из Спб (или может снять данные по Спб).
Работа будет состоять из 2х этапов:
I этап:
1. Собрать список всех спортивных клубов на ЮЗ Санкт-Петербурга. (Название заведения, район, адрес, сайт).
2. Для 40-50 поисковых запросов зафиксировать позиции топ Яндекса СПб для выбранных из п.1 сайтов (до 30 сайтов).
3. Для 40-50 ПЗ зафиксировать из контекстной рекламы для СПб: объявление, сайт, место показа.
II этап:
1. По 8-10 критериям собрать данные для выбранных 15 клубов (из п.1).
Данные в xls (word).
Срок: 2-3 дня.
Поэтапная оплата: I этап - 60%, II этап - 40%.
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