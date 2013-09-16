Специалист по контекстной рекламе

Наша компания занимается интернет-тренингами и в данный момент выходит на рынок живых тренингов в Киеве в нише:

- интернет-маркетинг для малого бизнеса;

- запуск своих интернет-проектов под монетизацию;

- личная эффективность, личностное развитие;

Нам очень нужен толковый специалист контекстной рекламы на постоянной основе.

Задачи:

• создание контекстных компаний под отдельные мероприятия

• ведение постоянных контекстных компаний на Front-End продукты

• продажа наших дешевых продуктов и услуг с помощью контекстной рекламы "в лоб"

Требуемые навыки:

- владение сервисами Яндекс.Директ, Гугл.Адвордс, Бегун, Контекст в ВК, можем попробовать контекст в ФБ (лично у нас такого опыта нет);

- умение вести много компания параллельно;

- делать отчеты по результатам работы;

- в идеале уметь отслеживать конверсии и давать рекомендации по улучшению целевых страниц.

Ориентировочное ведение проектов в размере 10-50 штук.

Возможна выдача для Вас помощника, который будет подбирать, фильтровать ключевые слова, следить за ставками.

Требование к вакансии:

• работа в примерном диапазоне 9-18;

• отчетность;

• адекватность, желание развиваться в области;

• желание работать на результат;

ЗП договорная. Первый месяц тестовый (оплаченный), дальше смотрим на результаты.

Нужен человек только с опытом работы, теоретик не интересует.

Контакты в профиле.

Внимание! Не пишите с предложениями "стоимость разовой настройки 1500 рублей и т.д.". Нам нужен человек на постоянку для ПЛОТНОГО сотрудничества на результат.

Вилка ЗП тест-месяц 200-500$.

Дальше вилка зависит от эффективности.