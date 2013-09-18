Менеджер по рекламе

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Тематика сайта: здоровье

Требования:

• Опыт работы

• Порядочность

• Коммуникабельность

Обязанности:

• Работа с рекламой: тизеры, баннеры, контекстная реклама, гиперконтекст, интеграция, ссылки и т.д.

• Составление рекламного прайса на основе данных статистики

• Общение с рекламодателями и их поиск

• Продажа рекламных мест

• Повышение эффективности рекламных кампаний

• Соблюдение конфиденциальности

Условия оплаты:

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Ждём от вас реальных предложений и ценников.

10 лет назад
sergeypolik
Сергей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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