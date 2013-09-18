Расширить количество обьявлений в Я директе

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок234 просмотра
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Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость (за комплексную работу или за объявление или за пакет объявлений) и сроки. Пост оплата Я деньгами или на карту сбербанка.

10 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pautaran
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
10 лет назад
$1500
5 дней
Человек пропал без предупреждений, как только скинул данные ему, прождал долго
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