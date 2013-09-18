Расширить количество обьявлений в Я директе

Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость (за комплексную работу или за объявление или за пакет объявлений) и сроки. Пост оплата Я деньгами или на карту сбербанка.