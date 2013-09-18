Расширить количество обьявлений в Я директе

Необходимо произвести подготовительные работы для запуска рекламной компании нового сайта на Apple тиматику. Для этого нужно подготовить и составить список уже работающих блогов и сайтов как-то связанных с Apple тематикой (iphone и / или ipad) на ...
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Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость (за комплексную работу или за объявление или за пакет объявлений) и сроки. Пост оплата Я деньгами или на карту сбербанка.
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