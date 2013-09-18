Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость ...
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В молодую, динамично развивающуюся компанию требуется менеджер по контекстной рекламе.
Требования:
- опыт создания и проведения контекстных р.к. (ЯДирект, Adwords, Таргет.Мейл, и пр.)
- желательно ( но не обязательно) опыт в проведении рекламных кампаний в соц. сетях.
Обязанности:
- создание и проведение рекламных кампаний в ЯДирека, Adwords и пр.
- отслеживание эффективности рекламных кампаний (достижение определённой стоимости лидов)
Условия:
Условия:
- з/п в зависимости от уровня от 15 до 100 т.р. + крупные бонусы
- удалённая работа
- крупные рекламодатели, большие бюджеты
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