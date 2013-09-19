Сделать рекламу сайта

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рекламу сайта. Наш сайт занимается автоматическим размещением объявлений по недвижимости и позволяет осуществлять поиск собственников недвижимости. Вот есть готовый вариант других кто делает похожее https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lpbMmsDaLtM, необходимо сделать похожий ролик только короче. подробности в скайпе, скайп в профиле :)

10 лет назад
joker-rus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Расширить количество обьявлений в Я директе

    Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подсчитать статистику запросов за 1500-3000

    $100

    требуется подсчитать количество запросов используя как можно больше различных сервисов по сбору статистики. оплата за каждый найденный высокочастотный запрос согласно тз. искать придётся везде т.к. от этого оплата зависит.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Увеличение трафика на продающую страницу.

    $500

    Необходимо провести активно и оперативно продвижение услуг моего Агентства. Дизайн страницы – http://testlpgenerator.ru/about-silta-expo/ – находится в доработке. Ссылки будут вести на – другие лендинги: http://testlpgenerator.ru/expo-step/ – обучающий семинар по эффективному ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по рекламе

    Тематика сайта: здоровье Требования: • Опыт работы • Порядочность • Коммуникабельность Обязанности: • Работа с рекламой: тизеры, баннеры, контекстная реклама, гиперконтекст, интеграция, ссылки и т.д. • Составление рекламного прайса на основе данных статистики • Общение с рекламодателями и их поиск • Продажа рекламных мест • Повышение эффективности рекламных кампаний • Соблюдение конфиденциальности Условия оплаты: Оклад+ % Ждём ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по контекстной рекламе

    $3300

    В молодую, динамично развивающуюся компанию требуется менеджер по контекстной рекламе. Требования: - опыт создания и проведения контекстных р.к. (ЯДирект, Adwords, Таргет.Мейл, и пр.) - желательно ( но не обязательно) опыт в проведении рекламных кампаний в соц. сетях. Обязанности: - создание ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подготовка рекламной компании

    Необходимо произвести подготовительные работы для запуска рекламной компании нового сайта на Apple тиматику. Для этого нужно подготовить и составить список уже работающих блогов и сайтов как-то связанных с Apple тематикой (iphone и / или ipad) на ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутка сайта в Google AdWords

    Сайт www.akvadom.com.ua Нужно подключить сайт в Google AdWords Регион продвижения Киев и область. Т/З 1.Разработать список ключевых слов и объявлений, которые будут работать для этого бизнеса; 2. Подключить сайт к Google AdWords 3. Если сработаемся, то постоянный анализ и доработка рекламной. Для ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад