Подсчитать статистику запросов за 1500-3000

$100
Контекстная рекламаЗавершен4 заявки193 просмотра
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требуется подсчитать количество запросов используя как можно больше различных сервисов по сбору статистики.

оплата за каждый найденный высокочастотный запрос согласно тз.

искать придётся везде т.к. от этого оплата зависит.

10 лет назад
plitkorez
Иван 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
brainseo
Андрей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
3 дня
Специалист харошый в отличие от десятков пустышек отписавших по проекту..
Все отлично
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