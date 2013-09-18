Увеличение трафика на продающую страницу.

Необходимо провести активно и оперативно продвижение услуг моего Агентства.

Дизайн страницы – http://testlpgenerator.ru/about-silta-expo/ – находится в доработке.

Ссылки будут вести на – другие лендинги:

http://testlpgenerator.ru/expo-step/ – обучающий семинар по эффективному участию в выставках (с конкретной датой);

http://testlpgenerator.ru/expo-education/ – в целом про обучающие семинары по участию в выставках (для экспонентов);

http://testlpgenerator.ru/expo-manager/ – услуги по подготовке участников к выставкам (сопровождение);

http://testlpgenerator.ru/expo-consultant/ – подбор специализированных выставок по запросу (для участия, для посещения).

Надо за короткий срок сформировать базу из ключевых слов (кое-какие наработки уже есть) + количество посещений страницы довести до минимум 1.000 кликов. Это связано с началом выставочного сезона: информацию заранее нет смысла выкладывать (т.к. потенциальные клиенты просто ее забудут), лучше - в пик сезона выставок.