Разработка контекстной компании Директ, Adwords

Сайт www.akvadom.com.ua Нужно подключить сайт в Google AdWords Регион продвижения Киев и область. Т/З 1.Разработать список ключевых слов и объявлений, которые будут работать для этого бизнеса; 2. Подключить сайт к Google AdWords 3. Если сработаемся, то постоянный анализ и доработка рекламной. Для ...