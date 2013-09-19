Разработка контекстной компании Директ, Adwords

Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость ...
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тематика ремонт нежилых помещений (отделка, магазины,склады)
подбор слов, написание объявлений, настройка конверсий.
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