Специалист по контекстной рекламе

Имеется всего порядка 1300 объявлений (в 21 компании). Каждая компания по 1 тематике. Необходимо проанализировать каждую компанию и увеличить количество объявлений для увеличения охвата аудитории (объявления и ключевики естественно не должны пересекаться). Писать сразу стоимость ...
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Здравствуйте,требуется настроить контекстную рекламу и рекламу гугл адворд для сайта который занимается доставкой товара с Китая под заказ.Требуется правильно качественно настроить ставки и тп.Работа на постоянной основе только для людей с Украины.
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