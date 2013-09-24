Создание рекламной кампании в Я-директ

Контекстная рекламаЗакрыт11 заявок157 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо создать и настроить компанию, составить объявления, подобрать ключивики для семинара, который состоится 9 ноября в Новосибирске.

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10 лет назад
kozunoff
Николай 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад