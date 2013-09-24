Создание рекламной кампании в Я-директ

Необходимо создать рекламную компанию для проекта mebell.ru, раздел http://www.mebell.ru/prixojie Мне нужен готовый файл (http://direct.yandex.ru/help/?id=1111746) для заливки компании в Директ. Реклама только на этот раздел. Товары и производители из этого раздела не должны рекламироваться. Сами собираете ...