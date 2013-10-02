Настроить Google Analytics и Яндекс.Вебмастер

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Необходимо настроить:

Яндекс.Вебмастер

Янедкс Метрику

Google Analytics

webmasters Гугл настроен.

10 лет назад
dominat-group
Алексей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Ольга выполнила задание очень быстро. Несмотря на ряд проблем - у нас CMS резала код и на сайте уже были фрагменты старого кода. Самостоятельно разобралась и все исправила. Рекомендуем как надежного исполнителя!
Интересное задание и приятное общение. Рекомендую, как очень порядочного и адекватного заказчика.