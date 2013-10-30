Настройка Яндекс Директа

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Необходимо настроить Яндекс Директ для двух сайтов: подобрать ключевые слова, составить объявления и запустить рекламную компанию.

10 лет назад
elena-gz
Елена 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
profi_kontext
Екатерина 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$55
1 день
Очень понравилось работать с Катериной. Работали на условиях 100% предоплаты. Катерина всю работу выполнила быстро и качественно, подобрала много ключевых слов, написала "вкусные" заголовки и тексты объявлений, настроила рерайтинг. После запуска компании давала рекомендации по ведению компании совершенно бесплатно. Рекомендую!
Елена, отличный заказчик! На всех этапах работы быстро все согласовывали, с оплатой проблем не было и, в целом, очень приятный человек! Если понадобятся мои услуги, с удовольствием, помогу!