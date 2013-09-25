Центр массажа и прикладной кинезиологии - Директ

Собираемся делать Лендинг. Нужно настроить директ!

Интересуют исполнители, которые бы согласились на оплату за результат, рассмотрю следующие варианты:

1. оплата за определенное кол-во посетителей

2. оплата за лид (за заявку + за звонок + за обратный звонок)

Таргетинг: Россия, Чувашская Республика - т.е. отдельный регион

Чем мы занимаемся: Массаж, мануальная терапия, кинезиология

возможна и предоплата на стоько то посетителей в мес. или лидов в мес.

Я понимаю что дизайн лендинга влияет на конверсию - поэтмоу за консультации в сфере создания леднинга и его дазиана, Call to Action - кнопок - я буду платить отдельно.

-Жду информации по стоимости и срокам! Так же можете предложить Ваш вариант оплаты (но хоетлось бы платить за результат)

-Укажите Ваш скайп для связи!