Поднять конверсию Интернет-магазина

Есть действующий Интернет-магазин gigantik.com.ua

Несколько источников трафика – поиск, контекст, соц сети, купонники.

Посещаемость 300-500 уник в день.

Из аналитики – метрика с настроенными целями.

На сегодняшний день не устраивает конверсия в продажи.

Ищем специалиста у которого есть опыт в работе над конверсиями магазинов. ВАЖНО! Опыт, а не наличие бумажек (сертификатов директа и adwords) готовых работать на результат (результат = увеличение количества оформленных заказов в админке магазина)

Предложения такого плана "специалист с 10 сертификатами-настрою вашу кампанию на ВЫСОКИЙ результат, всего за 3000руб" НЕ ИНТЕРЕСУЮТ!

Только специалисты с опытом, которые уверенны с своем результате!

Пишите в скайп vpromo, пообщаемся подробнее.