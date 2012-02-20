Интернет магазин продов. и промыш. товаров

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Завершен13 заявок223 просмотра

НеобХодимо изготовить сайт интернет-магазин по продаже продовольственных и промышленных товаров.

Необходим весь стандартный набор функций магазинов с возможностью добавления информации вручную, импорт из xls и 1-с.

+ необходимы блоки :

1.топ продаваемых

2.акции

3.карусель на главной со спец предложениями

4.система скидок

Так же необходима возможность оплаты кредитными картами и с электронных кошельков.

14 лет назад
aTkar
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Спасибо, сделал все о чем договаривались
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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