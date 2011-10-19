Работа с PHP Shop

Нужен специалист хорошо разбирающийся в OpenCart. Требуется создание ИМ с нуля на основе Opencart.(Детская тематика) Дизайн+верстка+программирование(настройка магазина)-вообщем сайт под ключ . Возможен вариант разделения работы дизайн-делаете вы, а все остальное другой специалист, или ...