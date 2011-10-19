Интернет-магазин на Битрикс

Сайт установлен и обновлен, интеграция ИМ Обмен между 1с сайтом реалезована. Нужна консультация по интеграции 1С и ИМ, и публикация каталога.

Требуется специалист имеющий практический опыт работы по данной теме, имеющий возможность на компе заказчика опубликовать каталог и рассказать что к чему.

Для оперативной святи - айс 293_695_3пять2