Интернет-магазин на Битрикс

$100
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Закрытнет заявок94 просмотра

Сайт установлен и обновлен, интеграция ИМ Обмен между 1с сайтом реалезована. Нужна консультация по интеграции 1С и ИМ, и публикация каталога.

Требуется специалист имеющий практический опыт работы по данной теме, имеющий возможность на компе заказчика опубликовать каталог и рассказать что к чему.

Для оперативной святи - айс 293_695_3пять2

14 лет назад
SLS
Юра 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров