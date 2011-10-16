Интернет-магазин на jquery

$100
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Закрыт3 заявки176 просмотров

впринципе просто каталог товаров с корзиной без модулей оплаты. просто должна быть красивая анимация интерфейса каталога без перезагрузки страницы.

гонорар около 2000р.

оставляйте свои аськи

jQuery
14 лет назад
Tranki
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров