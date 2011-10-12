Нужно всего пять дизайнов на osCommerce 2.3.1 3 дизайна на околософтовые темы 1 дизайн на тему народной медицины, типа травки 1 дизайн на тему традиционной медицины, типа таблетки
Настроить virtuemart joomla 1.5
В течение завтра. Утром рассмотрю заявки и выберу. Сразу цену указать. Заявки скрыты
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