Создание интернет-магазина одежды

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок277 просмотров

Задача: Создать интернет магазин одежды (есть шаблон), разработать лого.

Шаблон нуждается в доработке http://www.templatemonster.com/demo/32838.html

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14 лет назад
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34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров