Нужен интернет-магазин по продаже запчастей

Нужен грамотный исполнитель для создания и наполнения интернет магазина под ключ, тематика продажа запчастей к сотовым телефонам ( порядка 3000 позиций ) прайс в эксель имеется.

Движок планируется использовать phpshop так как он бесплатный и оптимальный для редактирования, размещаться будет на sweb.ru/

Образец в прикрепленном файле, все почти как там ,только изменить кое что в том числе цвета фон итд.

Бюджет 20т руб