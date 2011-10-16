Нужно всего пять дизайнов на osCommerce 2.3.1 3 дизайна на околософтовые темы 1 дизайн на тему народной медицины, типа травки 1 дизайн на тему традиционной медицины, типа таблетки
Нужен интернет-магазин строительной тематики
Под ключ
установка на хостинг
настройка
обучение
Эксклюзивный дизайн;
Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);
Информация о компании (проекте), контактная информация с картой проезда;
Система новостей (анонсов) сайта;
Каталог товаров (услуг) с возможностью заказа через интернет (интернет-магазин);
Возможность загрузки прайс-листа напрямую в формате Microsoft Excel;
Поисковая система по страницам сайта;
Каталог товаров (аналог бумажного варианта) с возможностью перелистования.
Форум, рассылка новостей зарегистрированным пользователям;
Установка собственной системы статистики сайта;
Установка системы редактирования содержимого сайта пользователем.
Разработка системы навигации, эскиза и рисунка сайта (главная и внутренние страницы).Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);
Верстка главной и внутренних страниц ("нарезка" рисунка сайта, оптимизация графики, компоновка объектов, верстка в HTML-шаблоны);
Установка Системы Управления Сайтом (базовый комлект);
Разработка динамической заставки к сайту, FLASH.
Связь по email: [email protected]
Заявки фрилансеров
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