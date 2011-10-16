Нужен интернет-магазин строительной тематики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок279 просмотров

Под ключ

установка на хостинг

настройка

обучение

Эксклюзивный дизайн;

Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);

Информация о компании (проекте), контактная информация с картой проезда;

Система новостей (анонсов) сайта;

Каталог товаров (услуг) с возможностью заказа через интернет (интернет-магазин);

Возможность загрузки прайс-листа напрямую в формате Microsoft Excel;

Поисковая система по страницам сайта;

Каталог товаров (аналог бумажного варианта) с возможностью перелистования.

Форум, рассылка новостей зарегистрированным пользователям;

Установка собственной системы статистики сайта;

Установка системы редактирования содержимого сайта пользователем.

Разработка системы навигации, эскиза и рисунка сайта (главная и внутренние страницы).Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);

Верстка главной и внутренних страниц ("нарезка" рисунка сайта, оптимизация графики, компоновка объектов, верстка в HTML-шаблоны);

Установка Системы Управления Сайтом (базовый комлект);

Разработка динамической заставки к сайту, FLASH.

Связь по email: [email protected]

HTML
14 лет назад
Ermitazas
Артур 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров