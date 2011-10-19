Добрый день! Интересуют сроки и цена. ТЗ в приложении. Писать в личку.
Создание сайта под ключ
Добрый день!
Нужно создать сайт интернет магазина
Прикрепил ТЗ.
Сайт образец приведенный заказчиком http://safemag.com.ua/
Дизайн будет разработан нашим дизайнером.
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