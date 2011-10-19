Создание сайта под ключ

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Закрыт37 заявок496 просмотров

Добрый день!

Нужно создать сайт интернет магазина

Прикрепил ТЗ.

Сайт образец приведенный заказчиком http://safemag.com.ua/

Дизайн будет разработан нашим дизайнером.

13 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров