Баннер + надпись

Нужно сделать баннер в стиле Web 2.0. В левой части банера располагается картинга с надписью "Бонусы за баги" (пример того что хотел бы там увидеть http://mozilla.ru/images/yandex_fx.gif или http://mozilla.ru/images/bug.png ) напротив нее расположен текст:

"Нашли баг? Получите бонус!

Стукните в ICQ: 555555 и опишите проблему, после чего вы получите бонус на свой аккаунт и благодарность за помощь в развитии и улучшении сайта."

Верхняя строчка "Нашли баг? Получите бонус! " должна быть отделена цветом или шрифтом от остального текста (тут смотрите сами как сделать лучше).

Нужно учесть что баннер будет распологаться как на светлом так и на темном фоне, так же постарайтесь максимально оптимизировать вес баннера. Рамер баннера в принципе не определяю, отдаю его на ваше усмотрение, главное высота должна быть где то 70-100 пх, длина 550-750 пх

В приложении можете посмотреть примерно то о чем я говорю :)

Спасибо!