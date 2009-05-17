Нужен анимированный баннер в формате gif для сайта vippets.ru Должен быть сделан в Фотошопе/ImageReady Размер: 468*60 Баннер должен быть в жизнерадостных цветах, фотографии собачек/кошечек/прочей живности на ...
Баннер + надпись
Нужно сделать баннер в стиле Web 2.0. В левой части банера располагается картинга с надписью "Бонусы за баги" (пример того что хотел бы там увидеть http://mozilla.ru/images/yandex_fx.gif или http://mozilla.ru/images/bug.png ) напротив нее расположен текст:
"Нашли баг? Получите бонус!
Стукните в ICQ: 555555 и опишите проблему, после чего вы получите бонус на свой аккаунт и благодарность за помощь в развитии и улучшении сайта."
Верхняя строчка "Нашли баг? Получите бонус! " должна быть отделена цветом или шрифтом от остального текста (тут смотрите сами как сделать лучше).
Нужно учесть что баннер будет распологаться как на светлом так и на темном фоне, так же постарайтесь максимально оптимизировать вес баннера. Рамер баннера в принципе не определяю, отдаю его на ваше усмотрение, главное высота должна быть где то 70-100 пх, длина 550-750 пх
В приложении можете посмотреть примерно то о чем я говорю :)
Спасибо!
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