Конкурс на баннер для сайта Деньга.РУ

# 1 — $

Условия конкурса:

На конкурс принимаются работы от любого дизайнера. Срок размещения работ 12:00 (МСК) 21 мая

Основная задача конкурса создать баннер с высоким CTR.

до 19:00 21 мая отбираются 5 лидеров по субъективному мнению и заливаются на роторную крутилку - скорее всего в RLE.

Авторам 5 лидеров предоставляется доступ к аккаунту крутилки. 25 в 15:00 оплачивается (50$) баннер набравший наибольший CTR.

Остальные баннеры не используются без дополнительного соглашения с авторами.

Описание задания:

Баннер ведущий на сайт www.denga.ru размер 240*400 максимальный вес 70 кб

Принимаются любые баннеры не обязательно соответствующие рекомендациям.

Рекомендации:

Текст:

Девальвация будет стремительной!

Или / и

Следующая девальвация рубля займет не месяцы, а дни объясняет Деньга.РУ

Цветовое решение:

Близко к сайту

Изображения и общее ощущение:

Не должно быть агрессии или давления. Желательно ощущение стабильности и уверенности, но при этом важности... "это заявляет авторитетный источник"

Баннер будет вести на страницу http://denga.ru/articles/85/2296