Красивый и стильный баннер

Размер баннера 468х90 - можно при необходимости увеличить

Вес баннера - до 80кб

Задача:

Сделать красивый, стильный, привлекающий внимание баннер, отобразить на нем динамичные всмпышки света.

Баннер должен быть выполнен на белом фоне, чтобы составлять с шапкой сайта единное целое. Баннер будет размещаться без рамки.

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