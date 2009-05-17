Нужно заменить два баннера на сайте http://dosugufa.ru/ (распутин свреху + персона слева) они должны быть постильнее и выглядеть вызывающе на фоне именно этого сайта (цель - привлечь клиентов) (девушек ...
Красивый и стильный баннер
Размер баннера 468х90 - можно при необходимости увеличить
Вес баннера - до 80кб
Задача:
Сделать красивый, стильный, привлекающий внимание баннер, отобразить на нем динамичные всмпышки света.
Баннер должен быть выполнен на белом фоне, чтобы составлять с шапкой сайта единное целое. Баннер будет размещаться без рамки.
Полное ТЗ в приложение. Отвечать только с указанием цены и срока.
Заявки фрилансеров
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