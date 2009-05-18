Баннер 425х210 (флэш)

Имеет место сервис, клиентский интерфейс которого выполнен на флэше.

Необходимо создать изображение (можно использовать анимацию), которое передавало бы суть предоставляемого сервиса. Без текстов – чисто образными конструкциями. Суть же его состоит в услуге обмена денег со счета мобильного телефона на виртуальные валюты (вебмани, яндекс.деньги и прочие). Логотипы не использовать.

Изображение это планируется использовать как заставку (саморекламу, сплэш-скрин). То есть оно будет выводиться на первой сцене диалога с пользователем, который может состояться на странице принципиально любого сайта, где будет много другого контента. И внимание пользователя необходимо привлечь. Так что, по сути, это баннер.

Важным требованием является малый конечный "вес" баннера – чем меньше, тем лучше. Желательно уложиться в 10 килобайт.

Проект выполнен на SWiSH Max2 Build: 2008.08.12. Соответственно, баннер должен быть представлен в формате, который можно будет использовать без особых хитростей. В идеале – собственно, сам SWiSH Max2 Build: 2008.08.12.

В прикрепленном файле есть изображение имеющегося интерфейса, в дизайн которого необходимо "вписаться".

Что рисовать - придумать не сложно. Потому и не предлагаю вариантов - вдруг что-то особенное придумаете.

Для участия в тендере НЕОБХОДИМО:

1) Описать предлагаемую сцену.

2) Указать цену и сроки исполнения.

3) Указать формат файла, в котором я получу результат.

При отсутствии любого названного пункта предложение не рассматривается!