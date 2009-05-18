Создание серии баннеров для Хостинг Центра Необходимые форматы баннеров 1. 600x90 2. 468x60 3. 120x60 4. 100x100 5. 88x31 Баннеры нужно сделать разных типов. a) GIF ...
Баннер 425х210 (флэш)
Имеет место сервис, клиентский интерфейс которого выполнен на флэше.
Необходимо создать изображение (можно использовать анимацию), которое передавало бы суть предоставляемого сервиса. Без текстов – чисто образными конструкциями. Суть же его состоит в услуге обмена денег со счета мобильного телефона на виртуальные валюты (вебмани, яндекс.деньги и прочие). Логотипы не использовать.
Изображение это планируется использовать как заставку (саморекламу, сплэш-скрин). То есть оно будет выводиться на первой сцене диалога с пользователем, который может состояться на странице принципиально любого сайта, где будет много другого контента. И внимание пользователя необходимо привлечь. Так что, по сути, это баннер.
Важным требованием является малый конечный "вес" баннера – чем меньше, тем лучше. Желательно уложиться в 10 килобайт.
Проект выполнен на SWiSH Max2 Build: 2008.08.12. Соответственно, баннер должен быть представлен в формате, который можно будет использовать без особых хитростей. В идеале – собственно, сам SWiSH Max2 Build: 2008.08.12.
В прикрепленном файле есть изображение имеющегося интерфейса, в дизайн которого необходимо "вписаться".
Что рисовать - придумать не сложно. Потому и не предлагаю вариантов - вдруг что-то особенное придумаете.
Для участия в тендере НЕОБХОДИМО:
1) Описать предлагаемую сцену.
2) Указать цену и сроки исполнения.
3) Указать формат файла, в котором я получу результат.
При отсутствии любого названного пункта предложение не рассматривается!
Заявки фрилансеров
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