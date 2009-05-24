Подключить к платежной системе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Требуется написать модули подключения магазина ecshoprus.ru/ к платежным системам интеркасса (interkassa.com), PayPal, 2Checkout

Ваши цены и сроки, пожалуйста.

16 лет назад
hgurik
62 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров