Flash или JavaScript виджет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок361 просмотр

Требуется разработать виджет на Flash, такой как изображен на картинке Widget.jpg, т.е. 3 фотографии вращаются по кругу, на 2 задние фоты наложен эффект размытости. Цена для товара и ссылка под фотографией генерируются динамически php скриптом. В момент загрузки виджета, должен отображаться progress bar, например как на ProgressBar.jpg, только светло синего цвета на белом фоне.

Цена до 150 USD.

Сроки 4-5 дней.

Форма оплаты: Обсуждается индивидуально.

Наличие в портфолио похожих работ обязательно.

Если есть предложения по реализации данного виджета на JavaScript'e отписывайтесь, рассмотрю все предложения.

Уважаемые фрилансеры, все свои предложение просьба оставлять здесь!

Все предложения скрыты.

JavaScriptPHP
16 лет назад
dops
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixorama
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$150
3 дня
Отличный исполнитель, всегда был на связи. Уложился в сроки, результат сильно порадовал. Профессионально работает. При нахождении багов в написанном приложении, правит их.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

Pixorama
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад