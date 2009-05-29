Flash или JavaScript виджет

Требуется разработать виджет на Flash, такой как изображен на картинке Widget.jpg, т.е. 3 фотографии вращаются по кругу, на 2 задние фоты наложен эффект размытости. Цена для товара и ссылка под фотографией генерируются динамически php скриптом. В момент загрузки виджета, должен отображаться progress bar, например как на ProgressBar.jpg, только светло синего цвета на белом фоне.

Цена до 150 USD.

Сроки 4-5 дней.

Форма оплаты: Обсуждается индивидуально.

Наличие в портфолио похожих работ обязательно.

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