Поправить VaM Shop

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок140 просмотров

Добрый день.

В последней версии магазина появилась функция "фильтры". Товарам каждой категории присваиваются параметры и потом у юзера появляется возможности делать выборки по этим параметрам.

В настоящее время функция работает криво. При сортировке выводятся товары из других категорий с таким же наименованием параметра, чего быть не должно.

Задача - исправить. Фильтрация должна производится только по товарам категории, в которой находится пользователь.

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ПС. ПРЕДОПЛАТНИКОВ прошу НЕ беспокоить.

Оплата - либо по факту (вы на своем хосте показываете, что все работает правильно), либо СБС.

ППС. Ваши предложения скрыты.

16 лет назад
retail
45 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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