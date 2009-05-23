Есть готовые парсеры, один на перл (ямаркет), второй на php (магазин одежды и озон).. Они изначально настроены на парсинг товаров (фото, описание, цена) в ShopCMS. База товаров спарсенная с помощью них в ShopCMS была перенесена ...
Поправить VaM Shop
Добрый день.
В последней версии магазина появилась функция "фильтры". Товарам каждой категории присваиваются параметры и потом у юзера появляется возможности делать выборки по этим параметрам.
В настоящее время функция работает криво. При сортировке выводятся товары из других категорий с таким же наименованием параметра, чего быть не должно.
Задача - исправить. Фильтрация должна производится только по товарам категории, в которой находится пользователь.
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ПС. ПРЕДОПЛАТНИКОВ прошу НЕ беспокоить.
Оплата - либо по факту (вы на своем хосте показываете, что все работает правильно), либо СБС.
ППС. Ваши предложения скрыты.
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