Проблема с флеш файлом

Всем добрый день

на сайте http://frunze-auto.com/ есть заставка из флеша, где крутится 3 последние акции (в виде картинок) на бигборде в центре. Сделано через xml фаил, но источник файла надо определить (сейчас не выводится ни одна акция).

список проблем:

- надо выводить все акции (не только последние 3 акции)

- узнать откуда подтягиваются картинки для акции

- размер картинок для некоторых акций искажён

Есть исходник флеша. Для знающего флешера работа на 1 час, так что учитывайте это когда будете ставки предлагать.

Спасибо