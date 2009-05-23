Проблема с флеш файлом

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок240 просмотров

Всем добрый день

на сайте http://frunze-auto.com/ есть заставка из флеша, где крутится 3 последние акции (в виде картинок) на бигборде в центре. Сделано через xml фаил, но источник файла надо определить (сейчас не выводится ни одна акция).

список проблем:

- надо выводить все акции (не только последние 3 акции)

- узнать откуда подтягиваются картинки для акции

- размер картинок для некоторых акций искажён

Есть исходник флеша. Для знающего флешера работа на 1 час, так что учитывайте это когда будете ставки предлагать.

Спасибо

16 лет назад
kitkat123
Kat Kit 
66 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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