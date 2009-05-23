Необходимо разработать веб сервис, аналог 1ps.ru, только очень упрощенный вариант. Т.е. задача сервиса распространить размещенное объявление на сервисе на множество тематических сайтов. Количество сайтов ограничено - 45. Есть список сайтов. На сайтах поля не совпадают. ...
Проблема с флеш файлом
Всем добрый день
на сайте http://frunze-auto.com/ есть заставка из флеша, где крутится 3 последние акции (в виде картинок) на бигборде в центре. Сделано через xml фаил, но источник файла надо определить (сейчас не выводится ни одна акция).
список проблем:
- надо выводить все акции (не только последние 3 акции)
- узнать откуда подтягиваются картинки для акции
- размер картинок для некоторых акций искажён
Есть исходник флеша. Для знающего флешера работа на 1 час, так что учитывайте это когда будете ставки предлагать.
Спасибо
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