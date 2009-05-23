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Модуль оплаты постинга на IPB 2.3.6
Неоходимо написать модуль оплаты за сообщения на форуме поднятого на IPB v2.3.6
основные функции модуля
1.Разделение стоимостей новой темы и поста.
2.Динамическое вычисление стоимости поста(новой темы) по следующему алгоритму:
Смотрится ценник для текущего форума, если он установлен в «-1» то оплата не начисляется
Если значение равно нулю, то смотрится ценники на родительский форум или категорию.
Данная функция рекурсивная, т.е. работает с любым количеством вложенных форумов или категорий.
3.Введено понятие длинна сообщения, т.е. начисление денег идет в зависимости от длинны напечатанного текста, при этом вырезаются цитаты, смайлы, пробелы. Данная опция может быть выставлена для каждого форума в отдельности, при этом ее вычисление идет по такому же алгоритму как и для стоимости сообщений (см. выше). Опция может быть отключена глобально в настройках мода. При этом максимальная стоимость сообщения определяется в соотвествии с ценой сообщения в данном форуме
4.Поле «Спонсор» для каждого форума, с возможностью выставлять банеры.
5.Многоуровневая реферальная система - максимум 3-х уровневая с возможностью настройки уровней в админке. Рефсистема может быть отключена в настройках форума.
6.Производится пересчет счетов пользователей при перемещении целых топиков или отдельных сообщений, их удалении, разбиении темы, соединение тем и отдельных сообщений (в общем при каких либо операциях с сообщениями или темами) при этом в расчетах баланса пользователя учитывается сумма которую пользователь заработал фактически, а не текущая стоимость поста в данном разделе. Так же ведется и пересчет реферальского процента по всем уровням (не зависимо от того включена рефсистема или нет) по процентной ставке на дату написания поста.
7.Функция заказа выплат, минимальная сумма заказа устанавливается в админке мода.
8.Функция перевода денег между пользователями. Минимальные суммы перевода и возможные комиссии настраиваются в админке
9.Возможность менять внешний вид мода по своему усмотрению.
10.Возможность отключать показ оплаты в названии форума, а так же как подопция реализовать отключение показа стоимости в неоплачиваемых форумах.
11.Возможность устанавливать валюту или обозначение единиц оплаты. (возможные валюты редактируются в админке)
12.Установка и редактирование штрафов
13.Реализовать опцию отключения для модераторов просмотра штрафов которые устанавливали не они, а так же аналогичная опция отмены штрафов.
14.Система правил по которым начисляются деньги - с помощью неё можно регулировать оплату определенным группам или пользователям, как глобально, так и в определенных разделах.
15. Возможность отмены оплаты отдельных сообщений.
16. Производить пересчет стоимости сообщения при его редактирование автором.
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