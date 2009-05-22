Скрипт обмена валют!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок211 просмотров

Требуется скрипт обмена валют, но не разработка, а уже готовый проект, также уникальный дизайн, соответственно предложения принимаю только от серьёзных компаний.

Пишите Ваши сроки и цены.

Спасибо!

16 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров