Необходимо создать некое приложение ( с графическим интерфейсом), которое будет тестировать веб-приложения на наличие ошибок или уязвимостей, написанное на PHP или Java. оплата договорная. связь по icq: 4205458, [email protected] Срочно
Доработка сайта
Ищу програмиста для доработки сайта (уже созданного)
1. Необходимо дополнить страницы и отредактировать существующие.
2. Создать страницу на которую можно закачивать фото, видео, аудио.
3. Другая работа по мере надобнасти
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать вот что: http://avtosdelka.ru/ как у них двигается текст в окне. плачу через yandex деньги, ваша цена?Закрыт16 лет назад
Нужно сделать граббер товарных позицийЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно немного доработать сайт www.sites.uz цена до 10 у.еВеб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
Мне нужно доработать сккрипт простого сайта знакомств Урл для ознакомления: http://smsbanks.ru/ Требуется сделать поиск по городам. Увеличить размер фото, выводимых на главную страницу (вероятно, это просто изменить параметры в скрипте). ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Калькулятор на ява скрипте Необходимо доработать один, и по его примеру, создать другой калькулятор расчета стоимости перевозки мебели Исходный код калькулятора необходимо взять отсюда http://www.cargo-avto.ru/services/transportation-piano/ Это собственно и исходный есть ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать уникальную админку для проекта - заказа такси.Завершен16 лет назад
Есть интернет-магазин комиксов http://www.pornoart.org Движок самописный php и ajax (исп. MySQL базу). Админка только для добавления товаров. Постараюсь выразить свою мысль максимально понятно... Итак, что нужно: 1. Мне нужно, ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать следующее: 1) Нужен русский язык 100% 2)Приделать систему оплаты через sms, WM мерчант, ЯндексДеньги с возможностью отключения и включения любого вида оплаты. Не знаю есть ли такое готовое или нет, если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Текущая ситуация - http://www.canadabicycleparts.com/store/catalog/wp.php. Wordpress интегрирован через iframe. хотелось бы чтобы страницы wordpress были доступны не внутри iframe а как отдельные страницы. Для таких страниц должны показываться архивы Wordpress вместо категорий продуктов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад