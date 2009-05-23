Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок300 просмотров

Ищу програмиста для доработки сайта (уже созданного)

1. Необходимо дополнить страницы и отредактировать существующие.

2. Создать страницу на которую можно закачивать фото, видео, аудио.

3. Другая работа по мере надобнасти

16 лет назад
zeev290671
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$1
2 дня
Профессионал и порядочный человек в одном лице – большая редкость! РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад