Персональный проект для Hamelius

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Нужно сделать уникальную админку для проекта - заказа такси.

16 лет назад
interneo
Семен 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Очень понравилась работа! Результат превзошел все ожидания, очень удобная и легкая админка. Рекомендую...
Отличный заказчик, все четко и ясно, с оплатой нет проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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