Нужно установить кликабельную ссылку в дополнительном поле (указывается при регистрации) на форуме IPB.
Ряд доработок движка livestreet
Здравствуйте.
Нужен человек для выполнения ряда небольших доработок движка LS. Оплата 50 вмз. Задание срочное, нужно сделать за сегодня-завтра.
Оставляйте сразу icq, обязательно указываете, имеете ли опыт работы с LS!!!
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