Ряд доработок движка livestreet

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки109 просмотров

Здравствуйте.

Нужен человек для выполнения ряда небольших доработок движка LS. Оплата 50 вмз. Задание срочное, нужно сделать за сегодня-завтра.

Оставляйте сразу icq, обязательно указываете, имеете ли опыт работы с LS!!!

16 лет назад
ahasi
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка каталога автозапчастей.

    Требуется разработать или вытянуть с этого сайта http://www.elcats.ru/ford/Default.asp?uid=2BBD9D0B-B448-4932-99D6-643EB1A1554E&amp; , часть каталога по запчастям Ford, интересуют только две марки Ford Focus I ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=10 ) и Ford Focus II ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=12 ) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Настройка сайта

    $650

    Регулярное программирование (работы по ТЗ) существующих сайтов www.only4me.ru и www.panty.ru Сайsт построенs на 1С Битрекс. Работа по совершенствованию навигации, коррекция контента, написания скриптов по обработке базы данных.Работы по SEO. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт парсер для Интернет магазина. Срочно!

    $100

    Нужен скрипт парсер который скопирует все товары с магащина www.compusa.com на мой магазин в Zen Cart. Копировать нужно: Название товара, Описание, Фото + цену автоматически устанавливать по процентам на моем магазине (т.е. если там ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать сайт на флеш

    Нужно сделать сайт с системой управления на флеш. вот сайт - http://denvor.ru/test/index.htm Верстка будет предоставлена в psd Требования: - точность и аккуратность (сравнение с оригиналом с точностью до пиксела) ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дописать вопрос ответ

    В общем вот сайт http://dry-dry.kz/ Мне фрилансер сделал там вопрос ответ. Все нормально сделал. Хотел кое что добавить там еще, а его нет в сети несколько дней. В общем что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет проект

    Здравствуйте, необходимо установить готовый дизайн и настроить его(движок моего сайта 100% аналог сайта http://eburgclub.ru)+много работы по настройке самого сайта (модули, апгрейты).САМОЕ главное-это комплексный подход к работе,то есть сделать из сайта полноценный интернет проект,настроить,улучшить,предложить и реализовать ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад